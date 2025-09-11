UFFICIALE - Yildiz batte McTominay: è l'MVP di Agosto della Serie A

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore della Juventus, Kenan Yildiz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino. I voti dei tifosi sul sito https://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Kenan Yildiz, che ha superato campioni del calibro di Kristensen (Udinese), McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Soulè (Roma), Thuram (Inter).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 2ª della Serie A Enilive 2025/2026.