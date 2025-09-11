UFFICIALE - Yildiz batte McTominay: è l'MVP di Agosto della Serie A

Serie A  
UFFICIALE - Yildiz batte McTominay: è l'MVP di Agosto della Serie A

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore della JuventusKenan Yildiz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino. I voti dei tifosi sul sito https://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Kenan Yildiz, che ha superato campioni del calibro di Kristensen (Udinese), McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Soulè (Roma), Thuram (Inter).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 2ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Il voto dei tifosi sulla piattaforma di EA SPORTS FC ha premiato Kenan Yildiz come primo Player Of The Month della stagione grazie a due prestazioni maiuscole del fantasista bianconero - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. I due assist forniti nella gara inaugurale contro il Parma hanno subito confermato le qualità tecniche e la classe di Yildiz. Indossare a soli 20 anni la maglia numero 10 della Juventus rappresenta non solo una grande responsabilità, ma anche il riconoscimento della società bianconera del carisma, della maturità e del suo straordinario potenziale. Yildiz è oggi uno dei simboli della nuova generazione di talenti che sanno creare calcio ed entusiasmare i tifosi non solo della propria squadra”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
