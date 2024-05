Fedele: "Manna può scegliere l'allenatore? Non dico che non è all'altezza ma è inesperto"

Calciomercato Napoli - A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex dirigente Enrico Fedele.

Juve, Allegri sempre in bilico. Ma non è meglio investire sulla rosa piuttosto che sul tecnico?

"Allegri ha vinto campionati importanti con giocatori importanti. Ma oggi? Certo che va tenuto e si deve investire sulla rosa. Quello che sta succedendo al Milan con Pioli e alla Juve con Allegri è sconvolgente, con i tifosi che vogliono fuori il primo e anche il secondo".

Napoli, si parla di Pioli sempre di più. E' l'uomo giusto?

"E' quello giusto, conosce ambienti dove c'è pressione enorme. All'inizio è sempre uno dei migliori, al Napoli serve un dirigente calcistico, uno autorevole. Io sono per Pioli o Allegri".

E al Napoli che succede?

"Il Napoli si salva con la plusvalenza di Osimhen, ma il prossimo anno se non trova il sostituto degno, che fa? Se avesse giocatori veri. ADL ha fatto errori importanti. Ma Manna può scegliere l'allenatore? Non dico che non è all'altezza ma è inesperto"