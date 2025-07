Comune di Napoli, Simeone a CN24: "Non ostacoleremo De Laurentiis sul nuovo stadio, ma noi andremo avanti: ci sono già investitori pronti"

Nino Simeone, presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici e consigliere al Comune, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live in onda su CalcioNapoli24:

“Noi andiamo avanti per la nostra strada, non ci facciamo distrarre da altre questioni. Lo ripeto, sarei felice che questo piano di fattibilità presentato alla Zes venisse accettato ma ho perplessità di natura tecnica e finanziaria. Ho letto delle cifre dai giornali, ma non entro nel merito. Dal punto di vista infrastrutturale sarebbe importante per la città in un’area, definita in modo improprio da qualcuno degradata, da sviluppare ancora di più perché c’è il centro direzionale, la metropolitana, il mercato del Caramanico, il rione Luzzatti, sarebbe tanta roba.

Il nostro obiettivo resta il restyling del Maradona partendo dal terzo anello sviluppando poi un progetto a 360°. C’è solo da decidere come intraprendere questo percorso: se la SSC Napoli confermasse quanto scritto nel comunicato, vorrà dire che troveremo altri interlocutori importanti che vorrebbero investire milioni per legare il loro nome al Maradona e la città. Lo stadio è dei napoletani, valuteremo attentamente cosa fare così come lasciare o mantenere la pista d’atletica, l’area parcheggi e quanto altro.

Non c’è nella nostra visione di fare il dispetto a De Laurentiis, voglio chiarirlo. Non c’è assolutamente intenzione di creare problemi ad un imprenditore come De Laurentiis che vuole investire risorse proprie, non scherziamo”.