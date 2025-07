Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Per me Federico Chiesa non approderà al Napoli. Si tratta di un calciatore che ha bisogno di rimettersi in forma, che non è in perfette condizioni fisiche. Sarebbe potuto arrivare a inizio ritiro. In quel caso, con la cura Antonio Conte, magari avrebbe avuto bisogno di quattro, cinque settimane per mettersi al pari degli altri. Ma ora non credo che sia una pista percorribile”.