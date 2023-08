Alvino: "Infortuni Napoli? Sono solo affaticamenti, non diamo la colpa allo staff a priori"

Notizie calcio. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Siamo alla conta dei superstiti. Questi affaticamenti muscolari, che sono degli infortuni ma restano affaticamenti, destano un po' di preoccupazione. Ora staff tecnico e medico del Napoli analizzeranno la questione. C'è da capire se sono dovuti al cambio di preparazione, ai carichi di lavoro o mera casualità.

Il Napoli si è sempre distinto nel corso degli anni, pur cambiando resposabile medico, allenatori e preparatori, una società molto virtuosa: pochi infortuni, quasi una mosca bianca nel panorama europeo. Bisogna alzare il livello di guardia perché è un'anomalia rispetto a quello che è sempre accaduto al Napoli.

Il nostro racconto comunque è ignorante, ignoriamo scientificamente la materia, ma la cronaca dice che quest'anno si stanno avendo più problemi degli anni passati. Ma non mi sento di dire che la colpa è del nuovo staff tecnico. Ma non vorrei che passasse il discorso dell'infortunio, sono affaticamenti. E non do la colpa allo staff tecnico a priori".