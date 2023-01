Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta su Twitter la vittoria del Napoli contro la Juventus:

"Eljif Elmas ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha stabilito il proprio record di marcature stagionali nella competizione (5) e per la prima volta è andato in gol per due gare di fila… per qualcuno era un “pacco”… il tempo è galantuomo!".