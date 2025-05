Alvino a CN24: "Inter scoppiata per la loro arroganza grazie a Conte, erano convinti che..."

Napoli - Carlo Alvino a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv ha parlato delle ultime sul Napoli:

"Continui luoghi comuni contro i napoletani, siamo nel 2025 ed è assurdo vivere situazioni del genere dove i napoletani non possono festeggiare fuori il proprio balcone. E’ qualcosa di vergognoso tutto questo. Nella storia del calcio molti che non vincono in realtà restano nella storia, come il Napoli di Sarri, di Vinicio e tanti altri. In Italia non sempre si vince nel rispetto delle regole. Spinazzola ha provato disperatamente a toccarla con il braccio e purtroppo per l’Italia intera non è accaduto. E’ una barzelletta se si dice che il Napoli è favorito dagli arbitri, bisogna ridere per non piangere. L’Inter è scoppiata per la loro arroganza, la loro rabbia calcistica e sconfitta calcistica non è il Napoli in se ma è il Napoli di Antonio Conte. Loro erano convinti di vincere il campionato come lo scorso anno già mesi prima e questa per loro è una grande sconfitta".