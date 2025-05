Infortunio Buongiorno, l'annuncio di Gazzetta - Stagione finita per lui così come un altro azzurro

Napoli - Per il rientro in campo di Alessandro Buongiorno c'erano delle flebili speranze. L'auspicio di tutti, Antonio Conte in primis, era quella di poter riavere nuovamente a disposizione il difensore centrale almeno per una delle due ultime gare di campionato contro Parma e Cagliari. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni dell'ex Torino.

Infortunio Alessandro Buongiorno

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la stagione di Alessandro Buongiorno è già finita. Il difensore non riuscirà a recuperare per queste ultime tre gare di campionato. Stesso discorso, ma questo lo si sapeva da tempo, per l'altro centrale Juan Jesus che dovrà guardare da fuori i suoi compagni lottare per vincere lo scudetto.