Sabatini: "Ma quale miracolo di Conte, questo Napoli è forte come quello di Spalletti"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Pressing su Italia 1. Ecco alcune delle sue dichiarazioni sul Napoli:

“É naturale che c’è un grandissimo equivoco sulla rosa del Napoli. Questa è la rosa dello Scudetto, non è la rosa dell’anno scorso. Al posto di Kim ha Buongiorno, al posto di Zielinski ha McTominay, al posto di Kvara ha Neres e al posto di Osimhen ha Lukaku. É un po’ peggio forse, ma non mi sembra tanto peggio di quella di Spalletti.



La sciagura dell’anno scorso, se ci metti un allenatore normale non arriva mai. Quando sento parlare di miracolo dico: “scusate eh!”.