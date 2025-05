Biasin: "Scudetto Napoli? Vorrei contestare due cose"

Fabrizio Biasin, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Pressing su Italia 1. Ecco alcune delle sue dichiarazioni sul Napoli:

“Vorrei contestare due cose: la prima è chi dice che l’Inter non ha una rosa adeguata per arrivare in fondo alle competizioni. L’Inter è arrivata in fondo a tutte le competizioni ed è un dato oggettivo. L’Inter in questo momento è prima nel ranking UEFA. All’estero dell’Inter di Inzaghi parlano benissimo. Non esiste nessun inferno per l’Inter se perde lo Scudetto o se non arriva in finale di Champions, l’Inter ha fatto benissimo in questa stagione”.