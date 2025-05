SSC Napoli, rifiutate la tournée in Corea e Sudamerica! Conte ha chiesto di liberare i giocatori

Ultime notizie - Il Napoli si appresta a diventare campione d'Italia e vincere il suo quarto scudetto nella storia! In vista del probabile trionfo, la SSC Napoli sta iniziando a programmare quella che sarà l'estate 2025.

Per prima cosa - come rivela l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino - il Napoli ha deciso di non partire per una tournée all'estero a fine stagione: nonostante gli inviti in Corea del Sud e in Sudamerica, il Napoli ha rifiutato e non giocherà alcuna amichevole internazionale.

"Conte ha chiesto di liberare i calciatori", scrive Il Mattino, chiarendo che si tratta proprio di una richiesta dell'allenatore a tutela della squadra.