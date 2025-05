Udinese, Carnevale: "Solet e Lucca al Napoli? Hanno molto mercato, non posso dire nulla"

Calciomercato SSC Napoli - Andrea Carnevale, ex calciatore e resp. scouting dell'Udinese, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi aspettavo questo Napoli in vetta, per quello che ha fatto vedere all’inizio con il grande acquisto di Conte, che garantisce sempre il risultato, ma anche per alcuni calciatori determinanti. Non c’è nulla da dire su Conte, un mese fa il Napoli era in difficoltà, rimane qualche problema a livello fisico per qualche calciatore, a mio avviso un giocatore importante è Spinazzola, ma il Raspadori di turno insieme a Lukaku fa funzionare meglio la squadra. Raspadori dà veramente una grande mano a Lukaku, è quasi un’accoppiata stile Careca-Carnevale. Darei sempre un mezzo punto in più a Lukaku, non ci dimentichiamo che solamente per la presenza e per il grande nome che porta, le difese tremano, ma il belga fa un grande lavoro. Nell’Udinese abbiamo dei giovani forti, qualcuno si presenterà alle nostre porte, per quanto riguarda le partenze non posso dire nulla, ma posso assicurare che abbiamo un reparto offensivo forte. Solet e Lucca, il Napoli deve sbrigarsi? Sicuramente hanno molto mercato, Lorenzo ha fatto molti anni qui e mi ricorda molto il Carnevale di una volta, che poi è volato a Napoli. Se dovessero restare ad Udine allora potremmo parlare di salvezza già acquisita l’anno prossimo. Lucca e Lukaku sono due attaccanti simili fisicamente, possono giocare insieme perché sono entrambi fortissimi".