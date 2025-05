Infortunio Lobotka, CdS - Cosa filtra in vista di Napoli-Genoa

Napoli - In vista della gara di domenica sera contro il Genoa sono da valutare le condizioni fisiche del centrocampista Stanislav Lobotka. Lo slovacco è uscito anzitempo dalla partita di Lecce. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti su Lobotka.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'infortunio di Lobotka:

"Sabato a Lecce, per la cronaca, Lobo è stato costretto a uscire al 9’ della ripresa per le conseguenze di un problema alla caviglia destra rimediato al calar del primo tempo in un contrasto con Karlsson: gli è letteralmente, per quanto involontariamente, franato sulla gamba dopo aver perso l’equilibrio. Lobotka ci ha provato, ha stretto i denti, ha chiuso la frazione e poi è anche tornato in campo quando è ricominciato il gioco; salvo poi arrendersi dopo un tentativo di opposizione a un pericoloso tiro di Helgason da fuori.

Per l’ennesima volta in tre mesi abbondanti: le sue condizioni saranno valutate a partire da domani, giorno della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di relax concessi da Conte al rientro da Lecce. Quarantotto ore di riposo e poi comincerà la preparazione della partita in programma domenica alle 20.45 al Maradona contro il Genoa".