Il Genoa sarà il prossimo avversario del Napoli in Serie A. Domani sera però i grifoni sono impegnati nella sfida casalinga contro il Milan e l'allenatore Vieira dovrà fare particolare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti due i calciatori del Genoa diffidati che in caso di ammonizione contro il Milan sarebbero automaticamente squalificati per la partita Napoli-Genoa.

I due diffidati del Genoa sono Thorsby e Pinamonti: entrambi rischiano la squalifica contro il Napoli.