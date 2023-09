Rinnovo Osimhen-Napoli, nessun incontro con l'agente sabato: la posizione di Victor | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Nel penultimo capitolo della saga del rinnovo di Osimhen ci eravamo lasciati con degli aggiornamenti riportanti un sostanziale ottimismo, attenuato dalla mancanza di accordo su certi aspetti. La notizia oggi è che tale discrepanza resta.

Rinnovo Osimhen-Napoli: la situazione

Come raccontato dalla nostra redazione durante CalcioNapoli24 Live (condotto da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano), nonostante il manager del calciatore Roberto Calenda fosse presente allo stadio Diego Armando Maradona sabato sera e sia rimasto in città nelle ultime ore, non c'è stato alcun incontro tra le parti per provare a colmare la distanza definitiva. Anzi, in qualche caso si ritorna a parlare di concetti già precedentemente assodati.

L'atteggiamento del calciatore è, e continua ad essere, di apertura, rispetto all'ipotesi di proseguire la sua carriera in azzurro. Ed infatti oggi gioca con la maglia del Napoli: nonostante le sirene di mercato, non si è mai impuntato per partire. Ma un attaccante da oltre 30 gol all'anno ambisce a condizione contrattuali all'altezza di quanto fatto vedere in campo.

De Laurentiis e Osimhen

