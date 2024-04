Pochesci a CN24: "Napoli-Roma? A Coverciano ci hanno insegnato, niente cambi sui calci d’angolo! ADL negli spogliatoi non succede manco tra i dilettanti"

Calciomercato Napoli - L’ex allenatore di Fondi, Ternana e Carpi Sandro Pochesci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Napoli-Roma? Se il dettaglio fa la differenza, di chi è la responsabilità? È stata gestita male sui cambi e sui posizionamenti dei calci piazzati, si sa come la Roma li batte facendo pressione sul primo palo: ho visto una squadra in disarmo e cambi che non ho capito, un giocatore importante come Kvaratskhelia non lo levo mai perchè ci possono essere ripartenza. A Coverciano ci hanno insegnato che non si fanno mai cambi sui calci d’angolo, il Napoli ha dominato la Roma come occasioni create, la prestazione ha visto il Napoli essere superiore ma ai dettagli gli azzurri hanno buttato via tutto. Non si può fare un cambio sul calcio piazzato, esce un giocatore e gli altri cambiano posizioni, il mister ha voluto mettere centimetri ma poteva far battere il piazzato e invece mette uno a cui deve spiegare cosa fare. I cambi non si fanno a due minuti dalla fine sui calci piazzati.

Il lavoro di Calzona ed il ritiro? Può avere un effetto, io l’ho adottato quando vedo che il gruppo perde attenzione, ma se il lavoro dell’allenatore non è supportato da società e ambiente allora è inutile farlo: i giocatori sono pagati per fare ciò che dice l’allenatore, non possono pensare di fare ciò che vogliono. Se uno decide di andare in ritiro, è perchè la società accetta la decisione: perchè dare ai calciatori un potere che non hanno?

Cosa serve in panchina? Un allenatore carismatico, si arriva da uno come Spalletti e come lui forse ci sarebbe Antonio Conte, è lui l’allenatore adatto perchè dietro l’Inter c’è il Napoli. I danni veri li ha fatti il presidente De Laurentiis, che non può permettersi di andare negli spogliatoi al 45’: è qualcosa che non succede più nemmeno tra i dilettanti, deve scegliere gli uomini giusti e non deve scavalcare i ruoli. I veri problemi li crea lui. Se Conte arrivasse e vincesse lo scudetto al primo anno sarebbe un altro miracolo”