Conte-Napoli, Il Mattino: incontro con ADL nei prossimi giorni! Manna spinge, ma il patron ha un dubbio

Calciomercato Napoli. Continuano a rincorrersi insistentemente le voci di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'ex CT è il grande sogno di De Laurentiis per gettare le basi del nuovo corso azzurro, ma ad oggi la trattativa è ancora lontana dall'essere definita.

Della situazione Napoli-Conte ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Chi pensava che il dado fosse ormai tratto, dovrà ricredersi: De Laurentiis non ha ancora deciso se prendere o no Antonio Conte. I due si incontreranno di nuovo nei prossimi giorni e il tecnico leccese dovrà confermargli, se vuole, la sua totale apertura a venire ad allenare questa squadra da ricostruire da zero, con lo spogliatoio in burrasca e senza le coppe.

Sarebbe Manna lo sponsor principale di Antonio Conte. Ma De Laurentiis teme che il budget, senza Champions, possa alzarsi oltre le dimensione del club azzurro.