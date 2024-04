Tuttosport - Napoli sul nuovo talento georgiano Mikautadze per sostituire Osimhen, può ritrovare Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un nuovo calciatore per l'attacco quando partirà Osimhen in estate, occhio al nome a sorpresa che può arrivare ancora una volta dalla Georgia! Il nome è quello di Georges Mikautadze, attaccante di proprietà dell'Ajax, ma in prestito al Metz, dove sta facendo vedere tutte le sue qualità in questa seconda parte di stagione.

Mikautadze è finito nel mirino di tanti club, tra cui la Juventus e il Napoli come riporta Tuttosport. L'attaccante classe 2000 a giugno può fare ritorno all'Ajax, a meno che il Metz non eserciti il diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Tutto dipende dalla salvezza del club francese. Anche quest'anno ha segnato 11 gol in 17 partita da quando è arrivato a metà stagione e a suon di gol può salvare clamorosamente il Metz che si giocherà tutto punto a punto in queste ultime partite dl campionato.