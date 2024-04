Messaggio di Conte su Instagram: ora sognano i tifosi della Juve | FOTO

Calciomercato Napoli - Antonio Conte esce allo scoperto e fa sognare i tifosi, ma non di Napoli e Milan ma della Juventus! L'allenatore che è svincolato da oltre un anno ora è pronto a tornare e firmare in Italia. Ora arriva un indizio che può essere decisivo anche in merito a quella che sarà poi la sua scelta.

Antonio Conte Instagram, il messaggio nel cambio didascalia

A fine stagione cambieranno quasi sicuramente allenatore Napoli, Milan e Juventus e ora ci sono tante notizie in merito a quello che potrà essere il prossimo allenatore di queste big italiane. C'è il nome di Antonio Conte accostato continuamente a Napoli e Milan, ma ora torna di moda clamorosamente la Juventus.

Possibile indizio di Antonio Conte che su Instagram ha cambiato didascalia proprio nelle ultime ore e potrebbe essere preso come un messaggio chiaro sul proprio futuro. L'allenatore ha voluto inserire sul proprio social ufficiale una frase sua personale presa proprio dal libro 'Testa, cuore e gambe' dello stesso Antonio Conte.

"La realtà È IL CAMPO, ed è lì, soltanto lì, CHE SI MISURA la forza delle ambizioni, LA FORZA DEI SOGNI. Testa, cuore e gambe".

Questo messaggio di Conte su Instagram però fa sognare i tifosi della Juve perché il tecnico, nel suo libro, usa quella frase per parlare della sua Juventus come mostrato nella foto in allegato il paragrafo della Juve.