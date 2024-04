Avellino, Perinetti a CN24: "Conte? Ho letto una cosa che mi ha fatto sorridere. Sgarbi vuole restare con noi in caso di B"

Giorgio Perinetti, Direttore Generale dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda sul digitale terrestre sul canale 79 del digitale terrestre:

"Il Napoli ieri è stato propositivo, non ha concretizzato però le tante occasione da gol. La Roma ha avuto la fortuna di capitalizzare le poche occasioni avute. Il Napoli deve resettare e pensare al futuro. Per determinare l'utilità di un ritiro bisogna vivere lo spogliatoio. Il ritiro era una volta un modo per ritrovarsi oggi invece ha perso questa caratteristica perché i calciatori hanno altre abitudini. Non so quanto sia utile, credo abbiano fatto un discreto lavoro se guardiamo la prestazione di ieri contro la Roma. Oggi, a mio avviso, il ritiro aumenta le tensioni più che stemperarle.

Conte? Ho lavorato sia con lui che con Gasperini. Sono due allenatori diversi, bisognerebbe capire in primis il programma del napoli. Conte è un valore aggiunto per il calcio italiano, ha costruito ovunque andato. E' uno adatto alle ricostruzioni. Mi viene da ridere quando dicono sia un allenatore ingombrante, se scegli Conte devi seguirlo. Stessa cosa posso dire per Gasperini. Non so se sia cosi per Pioli e Italiano perché non ho lavorato con lui.

De Laurentiis deve capire che deve coinvolgere Manna, non può prenderlo e fargli un contratto di 5 anni per poi lasciarlo ai margini nella scelta dell'allenatore. nel calcio serve il rispetto dei ruoli. Sgarbi? Ringrazio il Napoli per avermelo concesso, credo sia stato la rivelazione del girone. Sta maturando, sta crescendo molto. In caso di B mi ha detto che resterebbe volentieri ma è chiaro che bisognerà parlare con il Napoli"