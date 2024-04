Gevi Napoli Basket, Milicic: "Dovevamo mettere cuore e intelligenza, abbiamo un po' fallito. Meritavamo i playoff"

La UNAHOTELS Reggio Emilia conquista la vittoria contro la Generazione Vincente Napoli e si qualifica per i play-off. Nell’ultimo periodo allunga Reggio sul 69-56 costringendo Milicic dopo due minuti a chiamare ancora time out; gestisce il vantaggio ed a metà periodo è avanti di 11 lunghezze sul 73-62. Sokolowski e Zubcic provano a reagire, ma a due minuti dalla fine della gara Napoli è ancora sotto nel punteggio 80-70. La bomba di Galloway regala il più 13 a Reggio Emilia che nel finale gestisce il vantaggio e la Gevi Napoli dopo una fantastica stagione vede sfumare il sogno play off. il punteggio finale recita 88-74.

Dichiarazione Igor Milicic, Coach Gevi Napoli Basket:

“Complimenti a Reggio Emilia per il traguardo raggiunto dei playoff. Prima della partita avevo detto che bisognava mettere molto cuore, e molta intelligenza per portare la gara a casa. Per buona parte della partita abbiamo un po’ fallito in questo, e ci è costata la vittoria. La situazione è sicuramente dura perché dentro di noi credevamo segretamente di poter raggiungere, e di meritare questo traguardo. Ora bisogna però rimanere molto umili, continuare a mantenere rispetto per quanto fatto in questa stagione, con una salvezza sicura, e con una Coppa Italia portata a casa. Adesso c’è grande voglia di trovare nell’ultima gara l’energia per giocare una partita importante per il club, per i tifosi, e per la città”