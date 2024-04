Napoli-Roma 2-2, latitante arrestato dai carabinieri durante la partita

Ultime notizie. I carabinieri della stazione Chiaia e della stazione San Giuseppe hanno arrestato il 19enne della Romania Luca Paul Antonescu. L'uomo - dichiarato latitante lo scorso 4 aprile - era sfuggito all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di un tentato furto avvenuto lo scorso marzo in un noto hotel di via Partenope e di ricettazione poiché trovato in possesso - dai carabinieri della compagnia centro e sempre nello stesso mese - di un coltello a serramanico, di una chiave di un'auto verosimilmente oggetto di furto e di svariati documenti di riconoscimento intestati ad altre persone.

Come riportato dall'edizione online de Il Mattino, ieri sera la fine della latitanza del 19enne che era in giro per Fuorigrotta. I carabinieri, impegnati nel servizio di ordine pubblico in occasione della partita Napoli-Roma, erano a piazzale Tecchio e hanno riconosciuto il 19enne. Arrestato, ora è in carcere in attesa di giudizio.