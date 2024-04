Gevi Napoli Basket, Llompart: "Sbagliato cose semplici, per noi era una finale e abbiamo subito"

La UNAHOTELS Reggio Emilia conquista la vittoria contro la Generazione Vincente Napoli e si qualifica per i play-off. Parte subito forte Reggio con un parziale di 5-0. Immediata la reazione di Napoli che impatta 5-5 con Brown e Sokolowski. La bomba di Vitali riporta dopo quattro minuti Reggio Emilia avanti di 5 lunghezze sul punteggio di 12-7. Si segna pochissimo ma la Gevi a tre minuti dalla fine del primo periodo riesce con Pullen a trovare la parità sul 12-12. Sokolowski da tre firma il primo sorpasso della Gevi, ma il canestro di Grant regala il vantaggio Reggio 16-15 alla fine del primo tempo.

In avvio del secondo periodo accelera nuovamente Reggio Emilia che si porta sul 22-17 costringendo Milicic al primo time out. Immediata la reazione degli azzurri che con le bombe di Ennis e Zubcic firmano il sorpasso 22-23 dopo quattro minuti. Regna l’equilibrio in campo con l’ex Uglietti che riporta avanti Reggio sul 31-28 a quattro dalla fine del secondo periodo. Ed ancora Uglietti da tre consente a Reggio Emilia di allungare sul 36-30 a due minuti dall’intervallo lungo. 5 punti consecutivi di Pullen ed una bomba di Sokolowski consentono alla Gevi Napoli di chiudere il secondo periodo in svantaggio di sole due lunghezze 40-38.

Allunga Reggio Emilia in avvio del terzo periodo portandosi sul 46-40 dopo tre minuti, e Milicic chiama immediatamente time out. La bomba di Galloway a metà tempo regala il più 7 a Reggio Emilia sul 50-43. Napoli accorcia sino al 50-48 prima di tornare in svantaggio di 10 lunghezze. Il terzo tempo si chiude sul punteggio di 63-53.

Nell’ultimo periodo allunga Reggio Emilia sul 69-56 costringendo Milicic dopo due minuti a chiamare ancora time out. Reggio gestisce il vantaggio ed a metà periodo è avanti di 11 lunghezze sul 73-62. Sokolowski e Zubcic provano a reagire, ma a due minuti dalla fine della gara Napoli è ancora sotto nel punteggio 80-70. La bomba di Galloway regala il più 13 a Reggio Emilia che nel finale gestisce il vantaggio e la Gevi Napoli dopo una fantastica stagione vede sfumare il sogno play off. il punteggio finale recita 88-74.

Dichiarazione Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva GeVi Napoli Basket:

“Innanzitutto complimenti a Reggio Emilia. Hanno meritato questa vittoria ed il traguardo dei play off. Per noi era come giocare una finale, e quando giochi una partita così, dove vincere è l’unico obiettivo, è molto difficile farlo. Soprattutto se poi subisci molti rimbalzi offensivi e sbagli qualcosa di semplice, non realizzando molti punti in contropiede. Ci abbiamo comunque provato, nulla da dire. Ora dobbiamo chiudere bene questa magnifica stagione davanti alla nostra gente, meritiamo di finire al meglio con la testa già rivolta al derby contro Scafati”

UnaHotels Reggio Emilia – Generazione Vincente Napoli Basket 88-74 (16-15; 24-23; 23-15; 25-21)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 4 (2/5, 0/1, 2 r), Galloway 6 (1/5, 1/8, 5 r), Vitali 3 (1/1), Chillo (0/1 da due 1 r), Faye 19 (8/12 da due, 8 r), Black 7 (3/5, 6 r), Uglietti 9 (2/2, 1/3, 4 r), Atkins 16 (6/8, 1/5, 8 r), Grant 9 (3/5, 1/3, 5 r), Cipolla. Ne: Bonaretti. All. Priftis.

GEVI NAPOLI: De Nicolao (0/1, 0/2, 1 r), Brown 3 (0/4, 3 r), Zubcic 7 (2/6 da tre, 5 r), Sokolowski 18 (4/5, 2/6, 10 r), Owens 9 (3/7, 1/3, 8 r), Ennis 17 (3/9, 2/4, 2 r), Pullen 10 (3/8, 1/5), Lever, Ebelling, Sinagra, Mabor. Ne: Bamba. All. Milicic.

ARBITRI: Borgioni, Lori, Ducotti.

NOTE - Tiri liberi: Reggio E. 11/20, Napoli 17/23. Percentuali di tiro: Reggio E. 35/73 (7/26 da tre, 21 ro, 31 rd). Napoli 24/65 (9/32 da tre, 11 ro, 23 rd). Antisportivo a Lever all’11’. Tecnico alla panchina di Reggio al 24’, a Brown al 34’. Spettatori 4.076.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 5 Maggio alla Fruit Village Arena nel derby contro la Givova Scafati, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Risultati: Tortona-Bologna 77-84, Trento-Pistoia 80-105, Reggio Emilia-Napoli 88-74, Scafati-Sassari 74-99, Pesaro-Cremona 91-86, Brindisi-Venezia 84-80, Milano-Brescia 83-77, Varese-Treviso 95-100.

Classifica: Bologna e Milano 42, Brescia 40, Venezia 36, Reggio E. 32, Trento, Pistoia 30, Tortona 28, Napoli e Sassari 26, Scafati, Cremona 24, Varese e Treviso 22, Pesaro e Brindisi 20.