Auriemma: "Conte, Pioli o Gasperini? Non verrà nessuno dei tre! Attenzione all'ipotesi Sarri"

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni Mediaset nel corso del programma "Pressing", ha riportato alcuni aggionamenti sul futuro allenatore del Napoli:Â

Pioli? Lo vorrei a Napoli, così come lo vorrebbe De Laurentiis. Se andiamo a vedere il curriculum di Pioli ha fatto sempre bene ovunque è andato. Poi è normale che qualche stagione può non andare per il meglio.Â

Pioli o Gasperini? Secondo me non verrà nessuno dei tre se ci mettiamo anche Conte. Però è chiaro che con Conte partiresti per vincere. Io dico una cosa, Maurizio Sarri davvero lo dobbiamo buttare via? Magari il Napoli potrebbe iniziare a fare un lavoro di riavvicinamento, De Laurentiis da un lato non elogia e dall’altro fa firmare in contratti perché è fatto così”.