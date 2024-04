Notizie Napoli calcio. Il giornalista Enrico Varriale ha riportato alcune considerazioni sui suoi canali social in merito ai rumors che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

"ADL avrebbe ottenuto il si di Conte per poi rinunciarvi, dopo aver detto no a Tudor scegliendo allenatori a termine,evidentemente perché aveva in pugno il nuovo tecnico che poteva essere solo Conte. I casi sono 2: o ADL è impazzito o si raccontano troppe stupidaggini. Per me il 2°".