Tmw - Assalto a David: ora l'Aston Villa è in pole avanti a Napoli e Milan

Calciomercato Napoli - Beffa per Napoli e Milan che da tempo sono su Jonathan David del Lille pronto a lasciare il club francese in estate per una nuova e grande occasione della sua carriera. Adesso spunta l'Aston Villa in Premier League.

Calciomercato: David pronto a firmare

Possibile assalto dalla Premier League per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille che ha ancora un altro anno di contratto, ma pronto al trasferimento. In Italia piace soprattutto a Napoli e Milan, ma il suo futuro potrebbe essere proprio in Inghilterra.

Su David c'è soprattutto l'Aston Villa di Unai Emery, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League. Sondaggio nelle ultime settimane anche del Manchester United, club che in estate sarà protagonista dell'ennesima rivoluzione.

Jonathan David, 24 gol realizzati nella stagione in corso, chiede un ingaggio di circa cinque milioni di euro netti l'anno. Il costo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, anche perché il Lille. Ora potrebbe andare all'Aston Villa e beffando così Napoli e Milan.