Corbo: "Tristezza, ma dignità. I complimenti di De Laurentiis portano il Napoli fuori da un clima impossibile"

Antonio Corbo, giornalista, commenta tramite il suo consueto editoriale su Repubblica la prestazione difensiva del Napoli contro la Roma nella partita pareggiata 2-2 allo stadio Maradona. Eccone uno stralcio:

"Tristezza ma dignità, l’undicesimo pareggio ha la stessa faccia di Calzona. A 4 partite dalla fine ed a 5 punti dalla Lazio settima vede l’Europa lontana, ma ha rimesso in piedi con terapia d’urgenza una squadra che solo una settimana fa era ferma, stesa, finita.

I complimenti del presidente la portano fuori da un clima impossibile. Sarà più facile valutare e ricostruire per De Laurentiis. Ha sempre dato a se stesso tutte le responsabilità di un disastro tecnico senza precedenti, non si ricorda a memoria d’uomo il crollo di una squadra campione d’Italia in così poco tempo, 33 punti persi in 34 partite. Ma con questa finisce forse anche il tempo dei processi inutili, delle minacce di ritiri punitivi, delle gratuite umiliazioni del popolo delle curve ai giocatori, quei tifosi in silenzio fin quando i Napoli era nel giro europeo".