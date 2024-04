Mediaset - Nuovo allenatore Napoli, ormai è corsa a 2 tra Conte e Pioli: c'è un'impressione su ADL

Calciomercato Napoli - La redazione online di SportMediaset commenta le ultime notizie in merito al futuro allenatore della SSC Napoli:

"A Napoli regna l'indecisione su quello che sarà l'allenatore della prossima stagione. Il tecnico pugliese sarebbe il grande colpo per rilanciare gli azzurri dopo un'annata a dir poco deludente, ma Aurelio de Laurentiis avrebbe ancora qualche dubbio. Che potrebbe essere dissipato nei prossimi giorni, quando il presidente dovrebbe incontrare proprio Conte. In particolare, AdL si aspetta che l'ex tecnico di Juve e Inter confermi la sua disponibilità a ricostruire, potendo puntare su un budget importante, ma non illimitato visto che si dovrà rinunciare agli introiti della Champions League.

L'impressione è che Conte sia disposto ad accettare e oggi è forse proprio De Laurentiis quello più indeciso. Per questo nella sua mente si starebbe facendo prepotentemente largo l'idea Pioli. Il mister di Parma lascerà il Milan al termine di questa annata e da tempo era stato inserito nel casting per la panchina del Napoli. Adesso sembra che le sue quotazioni siano in forte rialzo, tanto che lo stesso De Laurentiis avrebbe spostato il suo maggiore gradimento su di lui.

Comunque sia, ogni annuncio verrà fatto a campionato finito, per permettere a Calzona di lavorare in tranquillità e raggiungere almeno il traguardo dell'Europa".