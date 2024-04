Chiariello a CN24: "Hanno fatto una porcata a Di Lorenzo: devono vergognarsi! Cambio di Calzona sul corner? Sfatiamo un luogo comune"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda sul digitale terrestre sul canale 79 del digitale terrestre:

"Si devono vergognare di aver fatto questa richiesta, si devono vergognare di aver bypassato il capitano: è una porcata! Certi calciatori prima vanno via da Napoli e meglio è. Tra l'altro, non si è mai visto che il leader della squadra sia il più ciuccio della squadra. Si tratta di una stortura che andrebbe eliminata. Juan Jesus è un disastro di livello epocale, è un ciuccio sotto l'aspetto calcistico sia chiaro. L'ultima volta che ha giocato titolare in una difesa a quattro era all'Inter che terminò peraltro all'ottavo posto con una marea di gol presi. Sarà sfortunato questo ragazzo.

Cambio Calzona sui calci d'angolo sbagliato farlo? Sfatiamo questo luogo comune. Non è stato fatto un cambio prima di un calcio d'angolo per cambiare difensore su difensore. In quel caso avrebbe creato degli scomussolamenti. Calzona invece in quella situazione ha fatto una cosa saggia togliendo un centrocampista con poca fisicità come Traorè, che non sarebbe mai andato a saltare, per Ostgard. Quindi non ha tolto, ma aggiunto un saltatore in più. Il punto però è un altro, Ostigard entra e non va a prendersi Abraham a uomo. Si sa che i saltatori della Roma sono Ndicka, Cristante, Mancini, il centravanti che sia Azmoun o Abraham. Non so quale indicazione abbia avuto Ostigard. Rrahmani si è fatto saltare in testa da Ndicka, non è la prima volta che accade con il kosovaro in questa stagione.

Nuovo allenatore? Ho scoperto degli avi siciliani quindi non parlo e non dico niente. Voglio fare l'omertoso (ride ndr)".