Roma, Svilar: "La parata più difficile col Napoli? Forse Osimhen, ma penso a due cose"

Al termine di Napoli-Roma il portiere della Roma Mile Svilar è intervenuto a Sky Sport. Queste le sue parole.

27 tiri per il Napoli. 9 volte nello specchio: il pareggio della Roma è anche merito tuo. Qual è stata la parata più difficile?

"Forse quella sul tiro di Osimhen, però hanno tirato nove volte in porta, 7 le ho prese e 2 hanno segnato: penso più a quelle due che non alle altre sette".

La squadra ha avuto più o meno lo stesso possesso palla del Napoli, gestendo meno bene la palla: che spiegazione ti sei dato?

"C'era un po' di stanchezza, ma d'altronde il Napoli è una grande squadra. Noi abbiamo fatto una buona partita, loro hanno avuto tante occasioni ma alla fine hanno segnato con una deviazione e con un rigore. Abbiamo fatto il nostro, ci abbiamo creduto fino alla fine e usciamo da questo stadio con un punto".