Clamoroso Napoli, Repubblica: ADL ha ottenuto il sì di Conte, ma a sorpresa ha deciso di non affondare il colpo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione legata al futuro allenatore della SSC Napoli. Con gli azzurri che sembrano ormai destinati a non qualificarsi per nessuna coppa europea per la stagione 2024-2025:

Nuovo allenatore Napoli, stop a Conte e Pioli in pole

"A Napoli è già iniziato da tempo il toto allenatore e dopo mesi di corteggiamento De Laurentiis ha strappato il sì di Antonio Conte, ma appena è arrivato al dunque il presidente ha deciso a sorpresa di non affondare il colpo. Nel suo casting è infatti avanzato all’improvviso il nome di Stefano Pioli e c’è pure l’opzione di Domenico Tedesco, ct del Belgio".