Bucciantini: "Conte il miglior frantoio d'Italia! Fossi nel Napoli prenderei lui e Zirkzee"

Notizie Napoli calcio. Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, dagli studi di Sky Calcio Club vota per Antonio Conte come potenziale nuovo allenatore del Napoli:

"Conte è il miglior frantoio d'Italia, l'olio che fa lui è sempre perfetto: come spreme lui le squadre in poco tempo, non lo fa nessuno. Conte convince i campioni a fare il lavoro che non farebbero con altri. Una cosa che mi piace particolarmente di Conte è che lo vogliono anche le tifoserie rivali delle squadre nelle quali ha già lavorato. Lo vogliono a Napoli, lo vedono come garanzia di successo. Lui lega la passione. Il Napoli, con lui, ritroverebbe un leader, un metodo nel quale riconoscersi. Con Conte, servirebbe un centravanti fisico? Il migliore da prendere è Joshua Zirkzee, perché ti fa giocare al calcio, quello vero".