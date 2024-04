Sky, Caressa: "Conte chiederebbe tre acquisti al Napoli! Domino allenatori, occhio al ritorno di De Zerbi"

Calciomercato Napoli. Fabio Caressa, nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato del prossimo domino di allenatori in Serie A. Il conduttore si è concentrato sull'ipotesi reale dell'arrivo di Antonio Conte a Napoli:

"Thiago Motta dovrebbe essere il prossimo tecnico della Juventus, ma a Bologna faranno di tutto per trattenerlo in caso di Champions League. Il Milan ha contattato seriamente solo Lopetegui, ma manca l'OK di Cardinale. I tifosi vorrebbero Antonio Conte, però la grande suggestione è De Zerbi, che sarebbe un colpo alla Sacchi. Conte, intanto, aspetta una mossa definitiva da De Laurentiis: gli incontri ci sono già stati, come ci ha spiegato Gianluca Di Marzio Gli altri due nomi in corsa per il Napoli, al momento, sono quelli di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Attenzione proprio a De Zerbi per il Milan e a Conte al Napoli: l'ex CT aspetta soltanto il sì definitivo".