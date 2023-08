Rinnovo Osimhen-Napoli, ultimo passo prima della firma: in definizione clausole e social | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Niente di importante nella vita si ottiene senza sforzi. E non esiste appassionato di calcio in Italia che possa sostenere che Osimhen non sia fondamentale per il Napoli: l'ultima doppietta al Frosinone rappresenta solo l'ultima di una serie di prestazioni che ne hanno fatto uno dei bomber più letali al mondo.

Mercato Napoli rinnovo Osimhen, gli aggiornamenti

A proposito, le sue dichiarazioni nel postpartita dello Stirpe ("Vedremo cosa succederà alla fine del mercato") hanno creato non poca inquietudine tra i tifosi, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la strada è quella giusta verso il rinnovo di Osimhen con il Napoli. Certo, un po' tortuosa, ma questo è il calciomercato. La settimana scorsa vi abbiamo svelato che le parti avevano convocato una riunione di buon mattino per la fumata bianca, ma le firme sono poi slittate. Perché? Per il motivo di cui prima, niente di importante si ottiene senza fatica.

L'ultimo step è rappresentato dai dettagli del contratto: le parti devono trovare un'intesa su quelle che sono delle clausole accessorie (immagine, social etc.) che tuttavia rivestono comunque una certa importanza vista la caratura internazionale raggiunta da Victor Osimhen, una superstar a livello mondiale capace di trascinare nel suo entusiasmo milioni di tifosi. Soprattutto l'aspetto social non è di poco conto, visto il seguito globale dell'attaccante africano, sempre molto attivo sia su Twitter che su Instagram. Proprio la 'condivisione' dei profili è oggetto di discussioni da diversi giorni.

C'è tuttavia la disponibilità da entrambi i lati nel concludere positivamente la trattativa, abilmente portata avanti da Roberto Calenda anche a dispetto di fattori esterni disturbatori (who said Saudi Arabia?). Non è ancora il momento della firma, ma la via è quella giusta: con un altro piccolo sforzo.