I tre acquisti che Conte chiederà sicuro a De Laurentiis

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli: dovessero essere confermate le ultime clamorose indiscrezioni, ripartirebbe così la nuova stagione partenopea dopo il disastro di quest'anno. E sarebbe un segnale fortissimo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis non solo per l'ambiente napoletano ma in generale a livello nazionale: un modo non solo per farsi perdonare per quanto combinato quest'anno, ma anche per dimostrare all'Italia che il progetto Napoli sarebbe tutt'altro che naufragato a dispetto di quanto in molti credono. Nessuna caduta a picco o discesa lenta: l'obiettivo è restare ad alti livelli e, possibilmente, ripetere l'impresa appena sarà possibile.

Desideroso di rientrare in Italia dopo gli ultimi anni all'estero, Conte avrebbe dato il suo sì a De Laurentiis per un triennale a 6.5 milioni di euro. Con l'impegno che ognuno rispetti i propri ruoli e le proprie zone di competenza, ci sarebbe intesa di massima anche sulla linea mercato: pochi acquisti ma mirati, senza spese folli ma importanti se ci saranno le giuste occasioni per rinforzare l'organico. Stop alle scommesse, almeno per quest'anno, dopo quelle sfumate lo scorso anno come per esempio Natan.

Calciomercato Napoli, chi chiederà Conte a De Laurentiis

Quali acquisti potrebbe chiedere Conte a De Laurentiis? Difficile dirlo a oggi, anche perché di sicuro il tecnico pugliese vorrà dare prima un'occhiata da vicino all'attuale organico presso l'eventuale ritiro di Dimaro. Tuttavia, dati alla mano e osservando i precedenti, di sicuro Conte avanzerà tre richieste alla società: un difensore, un esterno di centrocampo e un centravanti. Non mancheranno anche altri tasselli eventuali, ma potrebbero essere questi le priorità dell'allenatore 54enne.

Il difensore è necessario per quanto visto quest'anno: sarebbe impensabile andare avanti così o con un sostituto non di spessore per il reparto difensivo. In mediana, con una difesa a tre come nelle ultime esperienze a Milano e Londra, Conte potrebbe chiedere un esterno forte. All'Inter ha avuto Hakimi e al Tottenham un profilo pungente come Perisic: potrebbe farne richiesta per uno a sinistra in alternativa a Mario Rui e Olivera. Il numero 9 sarà invece obbligatorio per il semplice motivo che, salvo sorprese, alla fine Osimhen saluterà a fine stagione. E Conte chiederà un bomber di peso pronto a valorizzare come ha già fatto in passato.