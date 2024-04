Mauro: "L'Inter è l'unica che ragiona da grande squadra, Milan e Juve non lo fanno! Per non parlare del Napoli..."

Notizie Napoli calcio. Massimo Mauro è intervenuto negli studi Mediaset ai microfoni della trasmissione Pressing per parlare del momento d'oro dell'Intere soprattutto del suo futuro da big. L'opinionista, ex giocatore della Juventus, ha messo a confronto la società nerazzurra con quella delle altre big del nostro campionato:

"Un dirigente dell'Inter viene in tv¬†e si assume la responsabilit√† di dire che sono l'Inter e che partono ogni anno per vincere qualcosa. Questa cosa qua da Milan e Juve non lo dice pi√Ļ nessuno, non parliamo di Roma e Napoli, ma √® rimasta solo l'Inter che fa ragionamenti da grande squadra".