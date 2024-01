CN24, il direttore Passante: "Epurazione tecnica subito! Uno spettacolo indegno: De Laurentiis mandi tutti in ritiro ad oltranza"

In diretta su CN24 TV, nel post-partita di Torino-Napoli 3-0, è intervenuto il direttore Salvio Passante: di seguito il suo intervento:

"Ci sono stato quando andavano fatti i complimenti per lo scudetto, ma è il momento che mi esponga anche adesso che le cose vanno male. Dobbiamo fare una profonda riflessione sui motivi che hanno portato a questo disastro. De Laurentiis ha tantissime colpe ma non è l'unico colpevole. Sono stati mandati Spalletti e Giuntoli i due veri artefici dello scudetto.

Spalletti andava blindato e invece è andato via per dignità a causa della Pec per la conferma del suo contratto. Il presidente non ha trovato un sostituto per Giuntoli e quello che è stato il suo braccio destro, Pompilio, è sparito nonostante sia pagato da luglio.



Ora chiediamo un intervento serio al presidente De Laurentiis perchè una squadra è forte solo se ha una società forte alle spalle e al momento non è così, con la squadra che è in totale autogestione. Mi dispiace veder soffrire un allenatore come Mazzarri che ha dato tanto alla causa del Napoli e che ha commesso solo un errore: accettare di tornare sulla panchina azzurra. Oltre 10 anni fa ho dedicato uno speciale a questo allenatore, ma a mio modesto parere è un allenatore che ha dato tutto quello che aveva al calcio. Invece è tornato sulla panchina azzurra perchè tutti gli altri allenatori hanno rifiutato il Napoli Campione d'Italia e questo deve far riflettere.



Quindi poniamoci tante domande. Al Napoli serve un direttore sportivo, un direttore generale e una persona che cura i rapporti con gli arbitri come tutte le società di Serie A. Una figura che al Napoli non esiste e che costringe sempre ad intervenire o l'allenatore o il ds.

Questi giocatori hanno staccato la spina e ad aprile ed è stato preso Garcia, un allenatore accettato controvoglia dallo spogliatoio.

Tutti questi elencati sono i motivi che hanno portato a questo totale disastro.



La colpa è solo ed esclusivamente dei calciatori perchè non è possibile che dei ragazzi che hanno deliziato l'Europa l'anno scorso, siano gli stessi che nelle ultime settimane stanno indossando in maniera indegna la maglia azzurra. Mi meraviglio di come gli ultras abbiano pazientato così tanto per manifestare ad alta voce il loro dissenso. Non è possibile che i tifosi che fanno tanti sacrifici per seguire la loro squadra in trasferta debbano assistere ad uno spettacolo così indecoroso.



Adesso bisogna mandare tutti in ritiro e poi fare piazza pulita anche a costo di non qualificarsi per le coppe europee. Totale pulizia in questo spogliatoio perchè molto calciatori non badano ai fatti concreti pensando solo al rinnovo del contratto. E' giusto che la società alla luce di questo faccia le proprie riflessioni. C'è il mese di gennaio per cominciare questa epurazione tecnica che andava già fatta nel mercato estivo ma che De Laurentiis ha preferito non fare per non mettersi i tifosi contro andando anche contro il suo modo di essere.



Sui social ho letto di tutto da parte dei tifosi a cui mi sento di dare ragione. Se vogliamo essere credibili nei confronti delle persone che ci seguono e che ci leggono, dobbiamo mettere in evidenza tutto quello che non va. Bisogna ricostruire un Napoli che è sotto le macerie. De Laurentiis deve avere il coraggio di ricostruire il suo Napoli e di tornare a fare seriamente il presidente ragionando col cervello e non con il cuore, perchè ogni volta che ci ha messo il cuore ha sbagliato.



Quindi tutti devono assumersi le loro responsabilità dai dirigenti che hanno scelto i calciatori, ai calciatori stessi che non rendono in campo.

Basta, è il momento di finirla. Oggi si è toccato il punto più basso dell'era De Laurentiis. Anche in Serie C i calciatori lottavano e neanche con Donadoni che è stato il peggior allenatore del Napoli, avevamo assistito ad uno spettacolo così penoso. Gente che in campo cammina dando vita ad uno spettacolo penoso.



La società deve darsi da fare stasera mandando tutti in ritiro ad oltranza finchè non capiranno che devono rispettare i tifosi, gli addetti ai lavori e tutti coloro che vivono per il Napoli".