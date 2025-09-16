Trevisani: "Il Napoli è fortissimo, ora Conte non parlerà più di Conference League. In Europa ha la media di 1,30 punti"

Il giornalista Riccardo Trevisani parla di Rasmus Hojlund e dell'impegno Champions del Napoli al podcast Cronache di Spogliatoio:

"Hojlund è un giocatore forte che prende per fare il titolare, il Napoli è una squadra fortissima con buona pace di Conte che non parlerà più di Conference League, ora Conte dovrà mostrare di essere capace di gestire la Champions League perché è una cosa che gli ha fatto difetto di fabbricazione nella sua carriera. Conte passa da 2 punti di media nei campionati a 1,30 in Europa".