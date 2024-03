Lobotka: "Sbagliato l'approccio, ma dovevamo capitalizzare di più! Rigore? Dal campo sembrava ci fosse, meglio non parlare..."

Notizie Napoli calcio. Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Barcellona-Napoli 3-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Effettivamente i primi 20’ non sono stati positivi, il Barcellona usciva bene dal pressing ed abbiamo perso diversi palloni facili. Se poi concedi a loro tante occasioni poi le paghi.

Abbiamo poi iniziato a creare il nostro gioco, ma se crei tanti occasioni devi riuscire a fare almeno 2-3 gol se vuoi portarla a casa. Sicuramente ora testa al campionato, abbiamo torniamo a casa con la sensazione che saremmo potuti andare avanti anche in Champions League. Abbiamo dato tutti il 100%, forse è mancato anche un pizzico di fortuna. Ora testa al campionato”.

Sul rigore non dato: "Pensavo fosse rigore, poi l’arbitro ha detto di no. Francamente non saprei, sono contatti che in alcuni casi vengono fischiati ed altri no. Forse meglio non dire nulla”.