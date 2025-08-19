Ecco quanto chiede la Juventus per cedere Vlahovic

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto.

Calciomercato, quanto chiede la Juve per Vlahovic

"Le conseguenze dell’infortunio di Lukaku finiranno per ricadere a pioggia su molta serie A: è il famoso effetto domino che colpisce almeno una volta ogni mercato. Ora che il Napoli punta lo sguardo verso Manchester, il Milan tornerà a volgere il suo verso Torino, dove Vlahovic è sempre lì che aspetta qualcosa, qualcuno.

I rossoneri, d’altronde, hanno sempre messo il serbo in cima alla lista dei desideri e Allegri lo preferirebbe senz’altro a Hojlund: se il cerchio non s’è mai quadrato è perché è complicatissimo sistemare tutti i tasselli economici dell’operazione, a cominciare dalle richieste monetarie del giocatore, che alla Juve guadagnerà 12 milioni netti e al Milan non arriverebbe neanche alla metà.



Tra i due club non c’è mai stata davvero una discussione approfondita sulla possibile intesa, ma tra la cifra stanziata dai rossoneri (15 milioni) e la richiesta bianconera (25, ampiamente trattabili) non ci sono distanze incolmabili. L’ostacolo grosso è l’ostinazione di Vlahovic, disposto a rimanere ancora un anno alla Juve da sopportato pure di porre le sue condizioni economiche".

