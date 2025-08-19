Ecco quanto chiede la Juventus per cedere Vlahovic

Rassegna Stampa  
Ecco quanto chiede la Juventus per cedere Vlahovic

Calciomercato, la richiesta della Juve per Vlahovic

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto. 

Calciomercato, quanto chiede la Juve per Vlahovic

"Le conseguenze dell’infortunio di Lukaku finiranno per ricadere a pioggia su molta serie A: è il famoso effetto domino che colpisce almeno una volta ogni mercato. Ora che il Napoli punta lo sguardo verso Manchester, il Milan tornerà a volgere il suo verso Torino, dove Vlahovic è sempre lì che aspetta qualcosa, qualcuno. 

I rossoneri, d’altronde, hanno sempre messo il serbo in cima alla lista dei desideri e Allegri lo preferirebbe senz’altro a Hojlund: se il cerchio non s’è mai quadrato è perché è complicatissimo sistemare tutti i tasselli economici dell’operazione, a cominciare dalle richieste monetarie del giocatore, che alla Juve guadagnerà 12 milioni netti e al Milan non arriverebbe neanche alla metà.

Tra i due club non c’è mai stata davvero una discussione approfondita sulla possibile intesa, ma tra la cifra stanziata dai rossoneri (15 milioni) e la richiesta bianconera (25, ampiamente trattabili) non ci sono distanze incolmabili. L’ostacolo grosso è l’ostinazione di Vlahovic, disposto a rimanere ancora un anno alla Juve da sopportato pure di porre le sue condizioni economiche".
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top