Lo United apre alla cessione di Hojlund al Napoli! E' il preferito anche per una questione di liste: il motivo

Rassegna Stampa  
Lo United apre alla cessione di Hojlund al Napoli! E' il preferito anche per una questione di liste: il motivo

Calciomercato Napoli, novità su Hojlund

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto. 

Calciomercato Napoli, novità su Hojlund

"Lo United ha aperto alla possibilità del prestito oneroso che al momento è l’ipotesi preferita del Napoli per sistemare il reparto offensivo. Il Napoli offre a Hojlund la vetrina della Champions e naturalmente si garantirà il diritto di riscatto, qualora il bomber riuscisse a esaltarsi allo stadio Maradona. Resta da battere la concorrenza del Milan che è da tempo sull’attaccante. Più Hojlund, dunque, che Zirkzee, l’altro talento dello United, reduce da un’annata complicata dopo l’exploit di Bologna. 

L’arrivo di Hojlund aiuterebbe il Napoli anche nel discorso relativo alla compilazione della lista dei 25 del campionato: il danese è un classe 2003, quindi rientra nella categoria under".
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top