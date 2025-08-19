Lo United apre alla cessione di Hojlund al Napoli! E' il preferito anche per una questione di liste: il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto.

Calciomercato Napoli, novità su Hojlund

"Lo United ha aperto alla possibilità del prestito oneroso che al momento è l’ipotesi preferita del Napoli per sistemare il reparto offensivo. Il Napoli offre a Hojlund la vetrina della Champions e naturalmente si garantirà il diritto di riscatto, qualora il bomber riuscisse a esaltarsi allo stadio Maradona. Resta da battere la concorrenza del Milan che è da tempo sull’attaccante. Più Hojlund, dunque, che Zirkzee, l’altro talento dello United, reduce da un’annata complicata dopo l’exploit di Bologna.



L’arrivo di Hojlund aiuterebbe il Napoli anche nel discorso relativo alla compilazione della lista dei 25 del campionato: il danese è un classe 2003, quindi rientra nella categoria under".

