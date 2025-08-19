SKY - Krstovic all'Atalanta, è fatta: ecco le cife dell'operazione, sfuma l'ipotesi Napoli

Calcio Mercato  
SKY - Krstovic all'Atalanta, è fatta: ecco le cife dell'operazione, sfuma l'ipotesi Napoli

Mercato Napoli le ultimissime. Krstovic all'Atalanta, è fatta: SKY svela le cifre dell'affare

"Atalanta, è fatta per l’arrivo di Krstovic Operazione da 25 milioni più bonus con il Lecce". Sfuma dunque una possibile pista per la sostituzione di Romelu Lukaku in chiave calciomercato Napoli.

Mercato Napoli, sfuma Krstovic: è fatta con l'Atalanta

Ecco cosa scrive l'esperto Gianluca Di Marzio sul proprio portale

Accordo totale tra l’Atalanta e il Lecce per Nikola Krstovi?: 25 milioni di euro più bonus per il cartellino. È ormai fatta per il trasferimento di Nikola Krstovi? all’Atalanta. Dopo ore di contatti serrati, i nerazzurri hanno trovato l’intesa definitiva con il Lecce e con l’attaccante montenegrino: manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’operazione si chiude sulla base di 25 milioni di euro più bonus, confermando la volontà della società nerazzurra di puntare forte sul classe 2000, reduce da una stagione in cui ha attirato l’interesse di diversi club. Per domani mattina sono attese le visite mediche, ultimo passo prima della firma del contratto che legherà Krstovi? all’Atalanta. Per Ivan Juric si tratta di un rinforzo di primo piano per il reparto offensivo, dopo la partenza di Mateo Retegui.

il Lecce dal canto suo, porta una plusvalenza di circa 21 milioni di euro, dato l’acquisto nel 2023 a 3.9 milioni.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top