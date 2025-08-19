SKY - Krstovic all'Atalanta, è fatta: ecco le cife dell'operazione, sfuma l'ipotesi Napoli

"Atalanta, è fatta per l’arrivo di Krstovic Operazione da 25 milioni più bonus con il Lecce". Sfuma dunque una possibile pista per la sostituzione di Romelu Lukaku in chiave calciomercato Napoli.

Mercato Napoli, sfuma Krstovic: è fatta con l'Atalanta

Ecco cosa scrive l'esperto Gianluca Di Marzio sul proprio portale

Accordo totale tra l’Atalanta e il Lecce per Nikola Krstovi?: 25 milioni di euro più bonus per il cartellino. È ormai fatta per il trasferimento di Nikola Krstovi? all’Atalanta. Dopo ore di contatti serrati, i nerazzurri hanno trovato l’intesa definitiva con il Lecce e con l’attaccante montenegrino: manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’operazione si chiude sulla base di 25 milioni di euro più bonus, confermando la volontà della società nerazzurra di puntare forte sul classe 2000, reduce da una stagione in cui ha attirato l’interesse di diversi club. Per domani mattina sono attese le visite mediche, ultimo passo prima della firma del contratto che legherà Krstovi? all’Atalanta. Per Ivan Juric si tratta di un rinforzo di primo piano per il reparto offensivo, dopo la partenza di Mateo Retegui.