Tuttosport - Conte rifà il Napoli dopo l'infortunio di Lukaku: sarà escluso dalle liste fino a gennaio

Calciomercato Napoli, novità dopo l'infortunio di Lukaku

Ultimissime Calcio Napoli - La diagnosi ufficiale, arrivata nella giornata di ieri, ha il sapore di una sentenza. Romelu Lukaku - si legge nella nota diramata dal Napoli - si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. 

Cosa succede ora dopo l'infortunio di Lukaku 

Le probabilità di una operazione al muscolo appaiono elevate, quasi certe. I tempi di recupero oscillano tra i 90 e i 120 giorni, il che potrebbe riportare il numero 9 azzurro in piena efficienza solo tra dicembre e gennaio. 

Come riporta Tuttosport adesso il Napoli dovrà capire se escludere temporaneamente Lukaku dalla lista Serie A e da quella della Champions League, per poi reintegrarlo a gennaio, al fine di liberare così lo slot per un nuovo innesto che possa colmare - almeno in parte - il vuoto lasciato dal suo totem offensivo. 

Per Big Rom si tratta del primo stop in maglia azzurra. La scorsa stagione, l’attaccante belga aveva dimostrato una continuità straordinaria, disputando tutte le 36 partite in cui era disponibile, subentrando dalla panchina in una sola occasione: contro il Parma, pochi giorni dopo il suo arrivo. 

L’ultima volta che Lukaku aveva dovuto alzare bandiera bianca risale alla stagione 2023-24 nella partita con la Roma, fu poi costretto a saltare cinque gare. Per ritrovare un infortunio di simile gravità, bisogna tornare indietro al suo secondo anno all’Inter, quando una lesione al tendine lo tenne ai box per due mesi. 

Chissà quale sarà stato il nuovo proclama del comandante Antonio Conte all’interno dello spogliatoio, che intanto ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del debutto in campionato, sabato a Reggio contro il Sassuolo. 

Dopo aver perso Kvaratskhelia, don Antonio fece leva sulla fedeltà dei suoi generali, su tutti Lukaku. E adesso che non c’è più Big Rom? 

