Collovati: “Convinto che Lookman andrà all’Inter a fine mercato”

Ultime calcio - Fulvio Collovati, ex Inter, ospite nella trasmissione #Nonsolomercato, in onda su Rai 2 ha parlato della telenovela Ademola Lookman:

"Io per Lookman sono dalla parte dell'Atalanta, per come ha gestito la situazione. Ha tutti i miei pensieri positivi, ma sono convinto che alla fine del mercato andrà all'Inter. Quella di Zalewski potrebbe essere una prima mossa, averlo venduto all'Atalanta. Però l'Inter ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo, assolutamente. E con questo giocatore può fare il salto di qualità".