Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, l'ultimo incontro fra l'agente di Zielinski e De Laurentiis ha prodotto una fumata grigia. C'è differenza fra l'offerta azzurra e le richieste di Zielinski. In realtà su di lui c'è l'Inter, che lo ha adocchiato in caso dovesse andare via Mkhitaryan. Anche Roma e Lazio potrebbero farci un pensierino.