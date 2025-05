Sky - Torino-Inter, Inzaghi ne perde tre: out anche Lautaro Martinez

Ultime calcio - Da Appiano Gentile le ultime in casa Inter in vista della gara con il Torino di domenica.

Le ultime di formazione in casa Inter

Simone Inzaghi perde Mkhitaryan: il centrocampista armeno, come riporta Sky Sport, ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Assente annunciato Pavard che potrebbe rientrare contro la Lazio. Lautaro Martinez, invece, che ha stretto i denti per esserci contro il Barcellona, alza bandiera bianca per il Torino e continuerà a svolgere un lavoro personalizzato per un lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori coscia sinistra.