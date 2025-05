Retroscena Pellegrini-Napoli: fu lui a bloccare ogni trattativa. Anche la rete nel derby ebbe un peso

Calciomercato Napoli - Lorenzo Pellegrini poteva davvero finire al Napoli lo scorso gennaio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena di mercato legato proprio al capitano della Roma che poi scelse di restare nella Capitale dopo aver anche segnato un gol nel derby contro la Lazio.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini:

"Pellegrini ha sempre dato la priorità alla Roma e non cambierà idea, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2026. La sua idea è prolungare l’esperienza da capitano nella squadra del cuore: anche a gennaio, quando è stato molto vicino al Napoli, ha bloccato ogni trattativa. La fiammata di classe e orgoglio sprigionata nel derby d’andata ha poi evitato la separazione (che la Roma non avrebbe ostacolato, anzi)".