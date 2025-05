Napoli-Genoa, CdS - Le scelte di Conte: modulo e possibile novità a centrocampo

Napoli - Antonio Conte ha le idee piuttosto chiare sulla formazione da mandare domani in campo allo stadio Maradona contro il Genoa. L'unico dubbio è legato alle condizioni fisiche di Stanislav Lobotka. Se lo slovacco avrà recuperato pienamente, allora scenderà in campo dal primo minuto. In caso contrario è pronto lo scozzese Billy Gilmour.

Napoli Genoa: le scelte di Conte

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le scelte di formazione da parte di Antonio Conte: