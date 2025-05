Finale Champions League, Gazzetta - L'Inter ha stanziato il premio in caso di vittoria per i calciatori: cifra super

Ultime notizie - C’è grande euforia in casa Inter per l’approdo in finale di Champions League. Il raggiungimento di questo traguardo ha fatto guadagnare alla squadra già un premio di 3 milioni di euro.

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la società Inter ha già stabilito un ulteriore premio oltre a quello pattuito e previsto nei vari bonus dei singoli contratti dei calciatori. Il club ha infatti stanziato un premio di 10 milioni di euro in caso di vittoria della Champions League. Si parlerebbe di quasi 400mila euro lordi a tesserato come specifica Gazzetta.