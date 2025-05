Il Napoli apre un nuovo store ufficiale in pieno centro città: ecco dove

Notizie Napoli - La SSC Napoli avrà un altro store ufficiale in pieno centro città. Dopo le sedi della stazione Garibaldi e di via Calabritto, e il corner all'aeroporto di Capodichino, arriva una nuova sede ufficiale per gli store della SSC Napoli. Qui sarà possibile acquistare maglie, gadget e tutto ciò che la SSC Napoli produce di brandizzato.



Il nuovo store sorgerà in Piazza San Domenico Maggiore e in questi giorni gli operai sono al lavoro per completare i lavori e dare la possibità di aprire quanto prima i battenti. L'ultimo store inaugurato è stato quello di via Calabritto a metà luglio del 2023, con la dirigente azzurra Valentina De Laurentiis a tagliare il nastro.